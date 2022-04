Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen elke twee weken op dinsdag komen lunchen in de Adventskerk, in het Alphense stadshart. Bovendien houden de Adventskerk en de nabije Maranathakerk afwisselend gebedsdiensten op woensdagavond.

Het gaat niet alleen om eten, maar ook gesprekken, zegt predikant Sara de Vries van de Adventskerk. "Zo sprak ik met iemand wiens huis in Kharkiv was platgegooid. Dus zelfs als die mensen terug zouden willen, weten ze even niet hoe het dan verder moet. In zulke situaties bieden wij graag een luisterend oor."

Indien uit een gesprek duidelijk wordt dat extra hulp nodig is, dan gaan de predikanten daarmee aan de slag. Daarbij speelt ook het door alle Alphense kerken ondersteunde Diaconaal Platform Alphen een rol.

Fietsen

Een voorbeeld van praktische hulp: predikant Leo van Rikxoort zocht laatst vijf fietsen voor Oekraïners. "Daarop kwam zoveel respons dat ik bijna wel een fietsenwinkel kon beginnen." Momenteel zoekt de Adventskerk twee damesfietsen, met kinderzitje.

In Alphen worden vluchtelingen opgevangen in onder meer tenniscentrum Nieuwe Sloot (noodopvang), een voormalig kantoor aan de Genieweg en een complex met studio's aan de Noorderkeerkring.