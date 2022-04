Alphen is toe aan zeker drie nieuwe wethouders. Wie het moeten worden is nog ongewis, maar door verschillende namen kan in ieder geval alvast een streep.

Zoals de naam van CDA-voorman Jeroen van Gool. "Zeg nooit nooit, maar laten we vooral kijken of iemand anders het kan doen. Laat mij maar in de raad blijven. We hebben verschillende andere kandidaten binnen het CDA", zegt Van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging. "Nu namen noemen, doe ik niet. De mensen hebben nog ergens een baan, dan is dat niet bevorderlijk voor het proces."

Ook Nieuw Elan-fractieleider André de Jeu zegt bij voorbaat 'nee'. Vanuit die partij ligt het voor de hand dat Gert-Jan Schotanus en Gerard van As terugkeren als wethouders.

CDA leverde in de vorige collegeperiode twee wethouders, Han de Jager en Kees van Velzen, maar beiden stoppen. Totdat GroenLinks uit de coalitie stapte, had het eerst met Leo Maat en toen met Erik van Zuylen een wethouder, maar die partij staat - tot teleurstelling van de progressief-linksen - buitenspel in de coalitievorming.

VVD en D66 zitten wél aan tafel. Het ligt voor de hand dat ze allebei één wethouder leveren. Of D66-voorman Gert van den Ham, met een achtergrond in het onderwijs en de financiële wereld (twee 'vrijgekomen' portefeuilles in het college), het ziet zitten om wethouder te worden? "Dat is echt speculeren, we hebben er überhaupt nog niet over nadacht. Laten we eerst eens kijken hoe de gesprekken lopen voordat we de poppetjes aanwijzen", zegt hij.

De vier partijen zijn ongeveer op een kwart van de gesprekken. De Gnephoek is al besproken, zegt De Jeu, en dat leverde geen strubbelingen op. Volgende week staan ook gesprekken met oppositiepartijen op de rol. Op 10 mei moet de formatie klaar zijn, is het plan.