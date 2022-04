Een flink aantal agenten was dinsdagmiddag betrokken bij de inval in een woning aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk. De actie trok veel aandacht omdat ook de brandweer kwam opdraven.

Dat laatste was nodig omdat bij het betreden van het pand een mistmachine aanging en die rook was ook buiten het huis te zien. Dat er zoveel politie op de been was, had volgens een woordvoerder vooral te maken met de veiligheid van het team dat (langdurig) onderzoek deed in de woning.

Over wat de politie zocht in het huis en of er mensen zijn aangehouden wilde de woordvoerder dinsdagmiddag nog niks zeggen.