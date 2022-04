Een man is zondagavond betrapt toen hij inbrak in een vakantiehuisje in Alphen. Dat gebeurde op een vakantiepark aan de Maastrichtsebaan. De eigenaar van de woning waarschuwde de eigenaar van het park. Die sloot hem vervolgens op totdat de politie arriveerde.

De bewoners van het vakantiepark waren volgens de politie zeer oplettend, want de afgelopen week zijn er al meerdere inbraken in vakantiewoningen geweest.

"De eigenaar van het park gaat naar de betreffende woning en vindt daar, slapend op de bank, een onbekende man. Hij doet de deur weer op slot en belt de politie. De verdachte probeert uit te breken maar dat lukt niet."

De verdachte is een veertigjarige man met een onbekende verblijfplaats in Nederland en hij is aangehouden. De recherche onderzoekt of hij ook verantwoordelijk is voor de andere inbraken. "Zijn werkwijze komt overeen met de andere inbraken. In het bureau bleek dat hij kort geleden onder bepaalde voorwaarden vrij was gelaten nadat hij was aangehouden voor eerdere inbraken. Eén van de voorwaarden was dat hij geen strafbaar feit mocht plegen.'