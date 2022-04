Bij een grote kwekerij in Roelofarendsveen is in het begin van de nacht van zondag op maandag een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer liet iets voor 5.00 uur weten dat het sein brand meester is gegeven. Zij verwacht nog wel de hele nacht en maandagochtend bezig te zijn met nablussen.

Het gaat om Potplantenkwekerij Turk aan de Geestweg, een familiebedrijf. De brandweer was met veel brandweerwagens ter plekke. De rookpluimen waren tot op een flinke afstand te zien. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen, meldt de brandweer. De brand trok veel omstanders, onder wie veel familieleden. Volgens één van hen is er kortsluiting ontstaan in de serre in één van de drie aangrenzende woningen bij de kwekerij. Daar wonen de oprichter en zijn twee zoons, die het bedrijf van hun vader hebben overgenomen, vertellen omstanders. Er kwam erg veel rook vrij bij de brand. De veiligheidsregio Hollands Midden adviseerde mensen in de omgeving daarom hun ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer verrichtte metingen rond de brand, maar volgens de brandweerwoordvoerder zijn er geen aanwijzingen dat in de schuur gevaarlijke stoffen lagen opgeslagen die vlam kunnen hebben gevat. Wel liet de veiligheidsregio weten dat de brand veel stankoverlast veroorzaakte. De geur was rond 2.00 uur in de ruime omtrek van Roelofarendsveen te ruiken. Rond 5.00 uur was de rookontwikkeling echter flink afgenomen. In de nabije omgeving van de boerderij zijn door het vuur brandresten terechtgekomen. Die kunnen volgens de veiligheidsregio met handschoenen veilig worden opgeruimd.