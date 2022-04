Een 32-jarige man is zondagochtend 10 april rond 3.30 uur in Nieuwkoop aan de Kennedylaan mishandeld. De aanleiding van de mishandeling is een verkeersconflict.

De man stak samen met zijn vriendin, bij de voetgangersoversteekplaats, vanaf het Kennedyplein de Kennedylaan over. Een zwarte Volkswagen Polo kwam met hoge snelheid aanrijden. De vriendin, die met een fiets liep, moest flink versnellen om een aanrijding te voorkomen en kwam daarbij ten val. De man gebaarde naar de Volkswagen dat hij rustig moest rijden. Hierop kwam de auto via de rotonde terug rijden. Er stapten twee personen uit waarvan één naar de man liep en één naar de ten val gekomen vriendin. De man kreeg een dusdanige harde klap dat hij buiten westen raakte. De vriendin heeft tijdens de gebeurtenis met haar telefoon geprobeerd te filmen. Deze is door de mannen afgepakt en hebben gemaakte foto's en video's gewist. De politie doet op dit moment onderzoek en is op zoek naar getuigen.