SB Real Estate, dat grootse plannen heeft met winkelcentrum De Aarhof, heeft het pand van de Hema aangekocht. Daarmee heeft SB nu het hele winkelcentrum in handen.

"We hebben vanaf het begin steeds 'om de HEMA heen' gewerkt. De aankoop van dit pand stelt ons in staat de indeling van de winkels en het ontwerp van de woningen te verbeteren", zegt Marcel Dammers, projectleider.

SB kocht het winkelcentrum in 2019. Het idee is om De Aarhof te renoveren en te voorzien van twee woontorens, die samen ongeveer 300 woningen tellen. Ook komt er een parkeergarage. In het winkelcentrum komt de nadruk meer te liggen op het aanbod van dagelijkse producten. Zo komt er een tweede supermarkt en een vershof.

De weg is nu vrij om een definitief ontwerp op te stellen en toe te werken naar een vergunningsaanvraag. Naar verwachting is de renovatie in 2025 of 2026 afgerond. Er lopen wel wat bezwaren en rechtszaken. Zo probeert een Alphens vastgoedbedrijf het plan te dwarsbomen. Dat bedrijf maakte ook een alternatief plan, maar Alphen veegde dat van tafel. Het bedrijf verloor een rechtszaak van de gemeente, maar zinspeelt op een hoger beroep.