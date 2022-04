Alphen start zo snel mogelijk met het uitbetalen van de eenmalige energietoeslag van 800 euro voor inwoners met een smalle beurs.

Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Die heeft besloten het toekenningsproces in twee fases op te knippen. Eerst keert het het bedrag uit aan de groep inwoners waarvan bij de gemeente bekend is dat ze een lopende uitkering of toekenning hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen in de bijstand, inwoners met een inkomenstoeslag of mensen met een kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.

Daarna, in de tweede fase, kunnen inwoners de toeslag zelf aanvragen. De gemeente verwacht dat dit in mei kan, voor huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. De toeslag is dan het hele jaar nog aan te vragen.

Stress en onrust

"De stijgende energiekosten raken iedereen, maar vooral de inwoners met een smalle beurs. Deze stijgende lasten kunnen voor extra stress en onrust zorgen", zegt verantwoordelijk wethouder Han de Jager.

De Rijksoverheid besloot onlangs de mensen met de smalste beurs te compenseren, maar de uitvoering ligt bij gemeenten. In Alphen klopten verschillende politieke partijen, zoals ChristenUnie en SP, al op de deur bij de gemeente voor actie.

