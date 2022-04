In een parkeergarage van een flat in Alphen heeft woensdagnacht een bakfiets in brand gestaan. De brandweer rukte met spoed uit.

Hoewel de brand aan de Stortemelk snel onder controle was, is van de bakfiets vrijwel niks meer over. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten.