Vier Alphenaren zouden dinsdag voor de rechter staan vanwege een grote drugszaak. Omdat één van de verdachten corona had, werd zijn zaak uitgesteld. Ook die van een andere verdachte ging niet door. Twee andere mannen hoorden celstraffen tegen zich eisen van 44 en 36 maanden voor onder meer wietexporten naar België.

Mohammed H. (33), zijn broer Zakaria H. (34), Yassine H. (32) en Badre B. (28) vormden volgens het Openbaar Ministerie een criminele organisatie die zich gespecialiseerd had in het inkopen, verwerken en exporteren van wiet. De wiet sloegen ze eerst op in een woning aan het Tsarenhof en later in een garagebox aan de Van Nesstraat in Alphen.



Die box lag vlak bij de shishalounge die in het bezit was van een van de leden van de organisatie. Mohammed H. en Yassine H. zouden met het geld uit de drugshandel een opzichtige levensstijl betaald hebben, met dure spulletjes.

'Totale waanzin'

Verdachte Mohammed zei dinsdag bij de rechtbank dat het Openbaar Ministerie de zaak tegen hem en de andere verdachten veel te veel opgeblazen heeft. "Het ging absoluut niet om honderden kilo's. Het is totale waanzin waar het OM mee komt", verklaarde de Alphenaar. De man zat hevig hoestend in het beklaagdenbankje.

Als snel bleek dat hij met corona naar de rechtbank was gekomen. De rechter schortte de zaak tegen hem op. Ook de zaak tegen Yassine moest uitgesteld worden. De zittingen tegen verdachten Zakaria H. en Badre B. gingen wel door.

In februari 2020 hield de politie verdachte Badre B. aan bij grensovergang Hazeldonk met België, in een auto vol vuilniszakken met 8 kilo wiet. De dag daarna werden de andere verdachten aangehouden bij de garagebox aan de Van Nesstraat, terwijl ze bezig waren zakken met wiet in veiligheid te brengen.

Wiet

Volgens het OM heeft Badre B. vanaf 2019 in totaal dertig keer wiet naar België gereden, naar de stad Charleroi. Daar zou hij dan een afspraak met Franse afnemers van de Nederlandse wiet gehad hebben.

De officier van justitie rekende dinsdag de rechtbank voor dat hij op die manier 240 kilo wiet zou hebben geëxporteerd. Hij zou ook geregeld hebben dat wiet opgeslagen en verwerkt kon worden in de woning aan het Tsarenhof en de garagebox aan de Van Nesstraat.

De Alphenaar wilde dinsdag bij de rechtbank niets kwijt over zijn betrokkenheid bij de wietexport. Hij beriep zich op zijn zwijgrecht. "Ik heb zeven kutjaren achter de rug", zei hij alleen maar. "Ik hoop dat er nu zeven goede jaren aanbreken."

'Sprookje'

Zakaria H. gaf tijdens de zitting wel toe dat hij met softdrugs in de weer is geweest. "Ik probeerde wat bij te verdienen, maar het kwam nooit echt goed van de grond." Volgens Zakaria had het OM van de hele zaak 'een sprookje' gemaakt.

Hij zou wel enkele maanden als zaakwaarnemer van zijn broer Mohammed gefunctioneerd hebben, toen die in Marokko zat. Uit een telefoontap van de verdachte blijkt dat hij toen ook een drugstransport geregeld zou hebben naar België.

Volgens Zakaria moest de rechtbank die opname niet serieus nemen. "Het was allemaal grootspraak wat ik daar vertelde. In deze business moet je heel goed kunnen liegen en dat heb ik ook gedaan."

Hoewel de rol van Zakaria H. bij de wietexport beperkter was dan de rol van andere verdachten, eist het OM tegen hem toch de hoogste straf van 44 maanden. Hij zou immers ook nog 4 kilo xtc verhandeld hebben. Tegen Badre B. eist het OM 36 maanden cel.

Uitspraak over twee weken.