De Stichting Herdenking Joodse Vervolgingsslachtoffers plaatst volgende week dertien Stolpersteine in Alphen. Deze stenen worden gelegd voor Joodse burgers die door nazi's zijn beroofd, uit hun huizen gehaald, gedeporteerd en vermoord.

De Stolpersteine worden op vier verschillende plekken gelegd, voor de huizen waar slachtoffers voor hun deportatie woonden. Het gaat om huizen aan de Gouwsluisseweg, de Vorselenburgstraat, het Hazeveld en de Rijnkade.

Er worden onder meer stenen gelegd voor een gezin waarvan bekend is dat het op woensdag 30 september 1942 uit zijn huis werd gehaald. Nog geen week later werden alle drie de gezinsleden in Auschwitz vermoord.

Er is ook een steen voor Samuel Aardewerk, die voorzanger was van de Joodse gemeente. Naar hem is de Samuel Aardewerksteeg vernoemd, een zijstraat van de Van Mandersloostraat waar de Remonstrantse kerk zit. Ook zijn vrouw Bertha krijgt een gedenksteen.

Met de dertien nieuwe stenen, die op 22 april worden gelegd, komt het totaal aan Stolpersteine in Alphen op 25. In de loop van het jaar hoopt de Stichting Herdenking Joodse Vervolgingsslachtoffers (SHJVS) er nog eens 37 te plaatsen. Dan ligt het aantal op 54 gedenkstenen in Alphen, vier in Zwammerdam, drie in Boskoop en één in Aarlanderveen.

Of de missie dan klaar is voor de stichting? Bestuurslid Albert Bremer zei eerder van niet. "Niet alleen Joden waren slachtoffers van deze gruwelijke oorlog. Ook anderen vochten tegen de tirannie, werden verplicht in kampen te werken, moesten het leger in of stierven door kogels en bommen. Ook zij verdienen een Stolperstein."

De eerste stenen in de gemeente gingen eind 2020 de grond in, bij het stadhuis. Eigenlijk had dat eerder moeten gebeuren. Maar corona gooide roet in het eten en kunstenaar Gunter Demnig, die de Stolpersteine maakt, had niet veel tijd.