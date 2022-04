Het lijkt erop dat de groene deelscooters van Go Sharing voorlopig als enige in Alphen blijven rondrijden.

Eerder gaven aanbieders als Felyx (scooters) en Bondi (fietsen) tegenover deze krant aan belangstelling te hebben voor Alphen, maar zij blijken zich vorige maand niet bij de gemeente te hebben gemeld.

Die gaf de gelegenheid aan alle aanbieders om zich aan te melden, zodat daarna een verdeling kon worden gemaakt van het maximale aantal scooters waarmee bedrijven in Alphen de straat op mogen. De gemeente kondigde eerder aan daar limieten aan te willen stellen, uit vrees voor 'wildgroei'. Die limiet is voorlopig bepaald op 250.

"Felyx heeft ons laten weten dat zij het momenteel niet aantrekkelijk vinden om uit te breiden naar Alphen", laat de gemeente weten. Go heeft fiat gevraagd om honderd deelscooters (zijn er nu 75) in Alphen te mogen inzetten en ook honderd deelfietsen. De gemeente hakt knopen door na advies en na een evaluatiegesprek met Go.

De groene tweewielers van Go rijden een jaar door Alphen. Eerst ging dat gepaard met vernielingen en voertuigen die 'overal' werden neergekwakt. Toenmalig wethouder Kees van Velzen zei enkele maanden terug dat het inmiddels beter gaat.