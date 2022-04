Het duurt nog langer voordat duidelijk is of winkeliers in de gemeente Alphen tijdens feestdagen extra lang en vaak open mogen.

De reden: winkeliers hebben niet genoeg gereageerd op een enquête hierover vanuit de gemeente. Tijdens corona zijn de openingstijden van winkeliers in de levensmiddelenbranche met Pasen, Pinksteren, Hemelvaart, Kerst en oud en nieuw verruimd. Dit om winkelend publiek beter te spreiden.

De gemeente dacht daarna dat het klaar was met het virus en vroeg winkeliers of die verruiming permanent moet worden. Maar toen kwam er een nieuwe lockdown en moesten de winkels dicht. ,,Het onderwerp van het onderzoek lag bij sommige winkeliers erg gevoelig vanwege onzekerheid over de toekomst en ook in de hoeveelheid responses was merkbaar dat dit onderzoek op dat moment geen prioriteit bij ondernemers had. Daarom kunnen we op basis van dit onderzoek geen voorstel voor verruiming van de winkeltijden doen”, schrijft het gemeentebestuur aan de raad.

Verder onderzoeken

Alphen had een speciaal bedrijf, de DSP-groep (gespecialiseerd in beleidsonderzoek, beleidsadvies en management) het onderzoek laten uitvoeren.

Hoe nu verder? Het thema blijft onderwerp van gesprek met winkeliersverenigingen, verzekert Alphen. Maar het is aan een nieuw college om dit verder te onderzoeken.

