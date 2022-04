De crisisnoodopvang in Alphen heeft de deuren heropend. In de regio Hollands Midden zijn genoeg plekken bijgekomen om Oekraïners tijdelijk te huisvesten.

Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden weten. De opvang in het tenniscomplex Nieuwe Sloot was afgelopen weekend tijdelijk dicht gegaan omdat in deze regio nauwelijks meer verblijfsplekken beschikbaar waren.

De woordvoerder vertelt dat er inmiddels zoveel nieuwe plaatsingsmogelijkheden bij zijn gekomen dat Alphen weer nieuwe vluchtelingen kan ontvangen. "We zitten inmiddels ruim boven de duizend plekken. Maar daarmee zijn we er nog niet; omstreeks juni zouden we aan tweeduizend plekken moeten zitten.''

Douchecabines

Het is volgens haar moeilijk te voorspellen wanneer welke capaciteit is bereikt. Dat hangt niet alleen af van wat de gemeenten in Hollands Midden beschikbaar hebben aan gebouwen. Het gaat er vooral om dat op zo'n moment ook de juiste spullen voorhanden zijn. Landelijk is er namelijk een tekort aan bedden, douchecabines, spatschermen en allerlei andere spullen die bij de tijdelijke opvang nodig zijn.

Naast de genoemde aantallen heeft Hollands Midden ongeveer duizend plekken in particuliere opvang, onder meer bij gastgezinnen. Maar ook zijn er diverse particuliere initiatieven met opvang in leegstaande panden.

Leefgeld

In werkelijkheid zou het genoemde aantal plekken best hoger kunnen zijn, zegt de woordvoerder. Want niet alle opvang is officieel aangemeld en in het geval van Oekraïense vluchtelingen hoeft dat ook niet. "Maar voor henzelf is dat wel handig. Want zo kunnen zij een burgerservicenummer en een rekening aanvragen, zodat zij leefgeld kunnen ontvangen'', licht zij toe.

Soms kloppen vluchtelingen opnieuw aan bij de crisisnoodopvang in Alphen omdat het verblijf bij een gastgezin niet goed gaat. "In de meeste gevallen gaat het dan om mensen die getraumatiseerd zijn geraakt. Ook het grote cultuurverschil blijkt soms een barrière.''

