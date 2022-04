Alphen heeft al het nodige voor het Romeinen-geïnteresseerde publiek, Katwijk nog niet. Daarom wil Zuid-Holland haar archeologische verzameling in Katwijk vestigen.

Dat schrijven gedeputeerde staten in een brief aan provinciale staten. Die moeten de knoop doorhakken. Zuid-Holland bewaart al haar bodemvondsten in een depot in Alphen, maar dat is sterk verouderd.

Aanvankelijk hoopte Archeon het depot te koppelen aan het te bouwen Romeins scheepvaartmuseum, maar dat is financieel nog niet rond. In Katwijk ligt al een uitgewerkt plan. Voor de provincie is doorslaggevend dat Katwijk nu nog geen publiekstrekker heeft. Het depot kan daarin voorzien.

