De N207 bij Boskoop is volledig afgesloten na een ernstig ongeluk.

Een taxibusje en een personenauto zijn op elkaar geknald. De brandweer heeft een slachtoffer uit een autowrak bevrijd. Het gaat waarschijnlijk om de bestuurder van de personenauto. Een traumahelikopter met een arts is geland in de buurt van het ongeluk. Het slachtoffer is met spoed en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van het taxibusje lijkt er goed van af te zijn gekomen, maar wordt voor de zekerheid wel even nagekeken door ambulancepersoneel.

