Bij een inval in een woning aan de Pieter Floriszstraat in Alphen heeft de politie dinsdag 5 april een hennepkwekerij opgerold. In het pand werd een 41-jarige man gearresteerd.

De politie deed de inval naar aanleiding van een lopend onderzoek. Agenten van het hennepteam hadden het vermoeden dat er een hennepkwekerij aanwezig was in de woning. Daar trof de politie bovendien harddrugs en boksbeugels aan. De drugs en wapens zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de kwekerij ontmanteld en geruimd.