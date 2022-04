Met de komst van een bijenheuvel wordt het Prinses Irenebos in Alphen aantrekkelijker voor bijen. Maar vormen zij geen gevaar voor de spelende kinderen?

In het Prinses Irenebos komt een bijenheuvel, om de bijen een betere plek te geven in het park. "In de afgelopen jaren is er 70 procent afname in de populatie van insecten in het park", aldus Niek van 't Wout van de gemeente Alphen. "Daarom is dit hard nodig. Ik hoop dat de bijenheuvel er dit jaar komt", zegt Van 't Wout.

Deze afname probeert Van 't Wout tegen te gaan, door het aanleggen van verschillende voorzieningen voor beesten zoals bomen en planten en nu dus ook een bijenheuvel. Een bijenheuvel is een zandberg waar bijen een holletje graven om te kunnen verblijven. Er worden ook boomstronken geplaatst voor nestelplekken boven de grond. "Het wordt een soort halve maan van ongeveer dertig meter lang en 5 meter breed", aldus Van 't Wout.

Prikken

Maar kunnen die bijen niet een gevaar worden voor de spelende kinderen? Coördinator bij het IVN (instituut voor natuureducatie) Jordan Blaauw is daar niet bang voor. "Dit is zeker wel een goede combinatie!"

Dit heeft te maken met de soort bij die in de bijenheuvel komt wonen. "De angst die mensen hebben komt vooral van de honingbij. Deze kunnen namelijk wél door de huid heen prikken en zij leven in groepen, dus ze hebben iets samen te verdedigen. Honingbijen leven vaak in grote groepen wat soms wel een hoogtepunt van 50.000 bijen kan opleveren."

Bij grondbijen - die in deze bijenheuvel komen - ligt dit anders, legt Blaauw uit. "Zij kunnen niet door de huid heen prikken. En ze leven solitaire, wat wil zeggen dat ze alleen hun eigen hachje te beschermen hebben en niet voor ander hoeven op te komen. Het zijn er in aantallen ook veel minder dan bij de honingbij. Het zal zo ongeveer neerkomen op een paar honderd bijen."