Laat Nieuw Elan, VVD, CDA en D66 een coalitie vormen, adviseert informateur Bruno Bruins. Dat verkiezingswinnaar GroenLinks dan buiten de boot valt, is puur op de polder Gnephoek terug te voeren.

Informateur Bruins onderstreept dat Alphen eigenlijk moet mikken op een 'coalition of the willing'. Daarmee bedoelt hij dat buiten de genoemde vier ook andere partijen een handtekening zetten onder bepaalde dossiers waarmee de coalitie aan de slag wil. "Het is prettig te constateren dat er al avances en ideeën zijn", zegt Bruins.

De vier partijen zaten zelf ook al op die lijn en beloven meer werk te maken van zowel de brede politieke samenwerking, als ook de participatie van de inwoners. Dat laatste zorgde in de afgelopen raadsperiode regelmatig voor massief buurt- en dorpsprotest en overtekende inspraaksessie.

GroenLinks voelt zich door deze politieke ontwikkeling gepasseerd. Volgens fractievoorzitter José Huls wordt nu 'een centrumrechtse koers' ingezet, terwijl de verkiezingsuitslag 'groen en progressief' was met de winst van GL, D66 en RijnGouweLokaal. Zij denkt dat het volledig benutten van de polder Gnephoek, zoals de beoogde coalitie dat wil, op een blokkade vanuit provincie en Rijksoverheid zal stuiten.

Maar net als informateur Bruins onderstrepen de beoogde coalitiepartners dat een 'solide en robuuste' coalitie belangrijker dan ooit is. Daarvoor komen er gewoonweg te grote problemen aan, zoals de woningnood, de nasleep van corona, de vluchtelingenopvang en jeugdzorg. De Gnephoek kan dan een splijtzwam zijn, laten ze tussen de regels door blijken.