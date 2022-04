De Raad van Kerken in Alphen aan den Rijn gedenkt zaterdag 9 april voor het laatst het schietdrama in het winkelcentrum Ridderhof.

Dat vond elf jaar geleden plaats, maar heeft nog steeds veel impact op slachtoffers en nabestaanden, aldus de Raad van Kerken. Op 9 april 2011 schoot Tristan van der Vlis in de Ridderhof zes mensen en zichzelf dood en verwondde hij tientallen mensen.

"De slachtoffers en nabestaanden worden nog regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van dit vreselijke drama. Ook getuigen van het drama hebben te kampen met herinneringen die van invloed zijn op hun dagelijks leven. Publicaties over wel en geen schadevergoeding verschijnen nog regelmatig."

Het plan van de Raad van Kerken was om na tien jaar te stoppen met de herdenking, maar afgelopen jaar moest het orgaan zich vanwege corona beperken tot een uiterst sobere bijeenkomst, buiten bij het monument. Vandaar dat besloten is om dit jaar nog één keer samen te komen.

Dat gebeurt op zaterdag 9 april. Om 11.30 uur is de ontvangst in een van de zalen van De Bron aan de Troubadourweg. Vanaf 12.00 uur is er gelegenheid om bloemen bij het monument neer te leggen. Daarna kan worden nagepraat met een broodje met koffie of thee in De Bron.