Jarenlang deed zich de kans niet voor, maar nu wél. Rijnsaterwoude krijgt er een fikse hoeveelheid felbegeerde sociale woningbouw bij.

Hoeveel woningen het precies worden, moet Kaag en Braassem nog bepalen. Maar er komt gemeentegrond vrij en dat biedt de kans om te mikken op sociale huisvesting.

Het wordt allemaal mogelijk dankzij de nieuwe bestemming die het voormalige gemeentehuis van Jacobswoude heeft gekregen. Dat gebouw is de afgelopen twee jaar omgetoverd tot een integraal kindcentrum. Dat is een gecombineerde school met kinderopvang. Basisschool De Kinderacke en kinderdagverblijf Floreokids (voorheen Snoopy) verhuizen er in april naartoe.

Sporthal

Het betekent dat er drie plekken elders in het dorp vrijkomen. Dat zijn de oude Kinderarcke, het pand van de kinderopvang plus sporthal De Meerkant, aan de Herenweg. Die drie gebouwen staan op gemeentegrond. Dat is een flink terrein en het college denkt er dan ook een wijk te kunnen bouwen. Tot ze worden gesloopt denkt de gemeente aan tijdelijk gebruik, zoals onderwijs aan vluchtelingen of tijdelijke huisvesting.

Op termijn moeten er 'zoveel mogelijk sociale huurwoningen en woningen in het middensegment' komen, schrijven burgemeester en wethouders in een brief aan de raad. Het genoemde middensegment kan middeldure huur zijn, met maandprijzen van 763 tot 900 euro. Ofwel er komt betaalbare koop, wat betekent dat de koopprijs maximaal 355.000 euro is.

Waardevolle bijdrage

Het college: "Dat programma levert een waardevolle bijdrage aan het dorp Rijnsaterwoude en omgeving.'' De behoefte aan dit soort woningen is volgens de gemeente extra groot. "Deze woningzoekenden krijgen in de huidige markt moeilijk of zelfs helemaal geen voet aan de grond.''

Maar het wijkje zal niet helemaal worden volgepropt met louter huizen. In de openbare ruimte is extra aandacht voor groen, spelen en de norm van een minimum aantal bomen, belooft het college.