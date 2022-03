De 32-jarige verdachte Olivier van de G., die vastzit voor de dood van de veertienjarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk, probeerde volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn sporen te wissen. Dat is onderdeel van de aanklacht tegen hem, bevestigt een justitiewoordvoerder.

De man wordt verantwoordelijk gehouden voor moord of doodslag en ontucht met het meisje. Om het misdrijf te verhullen, stelt justitie, heeft de Leidenaar afbeeldingen, filmpjes en berichten uit de telefoon en apps van de tiener verwijderd.

Ook zou hij de pinpas en de telefoon van de Hazerswoudse in het water hebben gegooid en haar fiets hebben verplaatst. Andere voorwerpen die volgens het OM verband houden met het misdrijf, maakte Van de G. schoon of gooide hij weg, meent justitie.

Achterop haar eigen fiets verplaatst

Nadat hij haar om het leven zou hebben gebracht, verplaatste hij haar lichaam twee keer, volgens justitie. In eerste instantie zou hij haar stoffelijke overschot op zijn rug hebben getild, en later nog een keer achterop haar eigen fiets. Het meisje was daarvoor volgens justitie gewurgd in de woning van de man.

Een voorbijganger vond de tiener dood aan de Melchior Treublaan in Leiden. De eerste zitting in zijn strafzaak staat gepland op vrijdag 8 april. Van de G.'s advocaat Job Knoester is om een reactie gevraagd, maar hij heeft vooralsnog niet gereageerd.