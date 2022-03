Vier Hagenaars van 20, 21, 33 en 33 jaar oud zijn zondagavond aangehouden voor een inbraakpoging bij een bedrijf in Boskoop. Twee van hen werden door de politie uit een sloot gehaald.

Een buurtbewoonster zag zondagavond even na 22.00 uur een auto achter haar huis staan. Kort daarna renden twee mannen door haar tuin. Ze rook onraad en belde de politie, terwijl haar man direct in de auto sprong om de mannen te zoeken.

Hij zag hun auto staan en blokkeerde het voertuig. Zijn broer, die ook gewaarschuwd was, kwam erbij en bleef bij de auto staan wachten, terwijl de bewoner op zoek ging naar de verdachten.

Na een tijdje zag hij de twee mannen op het fietspad lopen in de richting van de Goudse Rijweg. Toen ze de bewoner zagen, renden ze weg. De bewoner zette in zijn auto de achtervolging in. Op dat moment kwam de politie aangereden, die de twee verdachten in de kraag kon vatten.

Plantenkarren

Terug bij zijn bedrijf bekeek de bewoner met politieagenten de camerabeelden. Daarop waren vier personen te zien die kennelijk bezig waren plantenkarren te stelen. Een aantal stond al op het terrein klaar.

Met assistentie van de politiehelikopter en politiehonden werd in de omgeving verder gezocht naar de twee andere verdachten. De omgeving werd daarbij afgezet.

Natte sporen

Tijdens de zoekactie meldde een buurtbewoner dat twee mannen met natte kleren in zijn loods wachtten op een taxi. Tussen de kassen en de achterzijde van de loods zagen agenten natte sporen, die leidden naar een sloot. Daar werd een 33-jarige verdachte aangetroffen. De vierde verdachte, de 21-jarige man, werd een kwartier later rillend aangetroffen. Ook hij probeerde via diverse sloten weg te komen.

Alle vier verdachten zijn aangehouden op verdenking van poging bedrijfsinbraak. De politie nam telefoons en de auto in beslag voor verder onderzoek.