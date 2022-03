Een coalitie met Nieuw Elan, VVD, CDA en D66? Die mix ligt het meest voor de hand in Alphen. "Laat ik het zo zeggen: die combinatie hoor ik erg vaak voorbij komen", geeft André de Jeu, voorman van Nieuw Elan, toe.

Die combinatie levert een vrij ruime meerderheid (22 van de 39 zetels) op. Nieuw Elan, de grootste met acht zetels en dus de partij die 'aan zet' is, kan daarmee GroenLinks buitenspel zetten. Die partij pakte zes zetels, maar houdt er veel andere ideeën op na dan NE, bijvoorbeeld over bouwen in de Gnephoek-polder. Op dat thema stapte GroenLinks begin dit jaar dan ook uit een coalitie, met Nieuw Elan en CDA.

De Jeu sprak vorige week met informateur Bruno Bruins, die nog tot woensdag gesprekken heeft met de twaalf partijen. Uit die gesprekken rolt een verslag dat de gewezen minister van Volksgezondheid op 4 april zal delen.

Tijdens het gesprek tussen De Jeu en Bruins ging het ook over voorkeursscenario's. De Jeu wil daar niet te veel over delen, maar dat 'viermansblok' is wel een combi waar De Jeu brood in ziet. "Die ligt ook niet ver van mijn persoonlijke mening af. Maar er zijn meerdere combinaties mogelijk. Je kunt ook denken aan een groepje met vijf partijen. Een PvdA of een ChristenUnie zijn bijvoorbeeld ook niet de meest vervelende partijen om mee te werken."