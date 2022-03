Meer cameratoezicht? Of misschien zelfs het gehele bedrijventerrein Bovenland bij Ter Aar met een hek afsluiten? Over dit soort maatregelen wordt nagedacht na meerdere incidenten.

Afgelopen week meldde de politie dat een melding was binnengekomen van straatracers op Bovenland. Dat zou zondag 20 maart zijn gebeurd, maar eenmaal terplekke zagen agenten geen racers. Wel enkele bezitters van ‘gepimpte’ wagens, maar zij deden niks strafbaars. De groep is gemaand te vertrekken. Navraag bij meerdere ondernemers op Bovenland leert dat niemand getuige is geweest van straatracen. Wel zijn er soms autobezitters die even met hun wagen komen driften. Dan staan maandag de bandensporen nog op de Stobbeweg.

Die is waarschijnlijk ook wat kort om echt te kunnen racen, zegt Jan Hardenberg. Hij is aanspreekpunt voor ondernemers als ze zaken willen aankaarten. Volgens Hardenberg en anderen wordt al langer gesproken over collectieve beveiliging. ,,Er zijn hier wel wat incidentjes geweest. Zo zijn accu's gestolen bij trucks die hier geparkeerd stonden. Je ziet ook weleens groepjes samenklitten waarbij je denkt dat het niet koosjer is. De politie bellen heeft dan weinig zin, want ze zijn zo weg.”

Er is meer aanleiding om als ondernemers samen te werken, benadrukt Hardenberg. ,,We willen Bovenland eigenlijk ook vergroenen en verduurzamen. Er zijn plannen om veel meer zonnepanelen te laten leggen en er komt een warmte-uitwisselingsproject met kwekers aan de Paradijsweg.” Hardenberg hoopt dat dit jaar concretere afspraken kunnen worden gemaakt.

De ondernemers op Bovenland hebben al bij de gemeente Nieuwkoop geklaagd dat de riolering is verzakt en regelmatig verstopt zit. Er wordt aan een oplossing gewerkt, zo heeft Hardenberg van de gemeente begrepen.