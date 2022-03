Bij een eenzijdig motorongeval is de bestuurder zwaargewond geraakt. Het ongeluk vond plaats rond het middaguur op de Ziendeweg tussen Nieuwkoop en Zwammerdam.

De motor belandde naast de weg in het water. Er kwam een traumahelikopter ter plaatse om het slachtoffer van passende hulp te voorzien, vervolgens is de motorrijder met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.