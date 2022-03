Omdat het al een poos lekker weer is, mocht de Sunset Beach Bar aan de Zegerplas in Alphen van de gemeente eerder open.

Officieel heeft de Alphense ondernemer Thijs Bezemer vergunning om van 1 april tot 1 oktober te zijn, maar hij kreeg clementie. "Gelukkig maar. We konden donderdag open en het is de eerste dagen meteen flink druk geweest. Helaas hadden we nog niet alles staan, zoals de zitzakken. Toen we de afgelopen weken aan het klussen waren, kwamen er al mensen vragen om een bakkie koffie. Helaas."

De Sunset Beach Bar stond vorig jaar voor het eerst aan de Zegerplas. Bezemer en de gemeente Alphen hebben een proef voor twee jaar afgesproken, dus komend najaar moet worden bekeken of de beachbar (aan de kant van het Aarkanaal) mag blijven. Zo lang wil Bezemer niet wachten. "We gaan hopelijk eerder in gesprek over een vaste vergunning. Ik wil ook in de winter tijdens de weekenden open."

Wethouder Kees van Velzen, die nu afzwaait, toonde zich eerder enthousiast over de Sunset Beach Bar.

Wie dit seizoen naar de beachbar komt, zal merken dat het hele terras in de zon staat. "We kregen fiat om enkele struiken weg te halen, waardoor we het terras iets anders konden maken", zegt Bezemer.