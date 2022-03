Het omgebouwde kantoorpand aan de Noordkade in Waddinxveen, waar plek is voor 120 vluchtelingen uit Oekraïne, raakt langzamerhand vol.

De gemeente meldde dit weekeinde dat een groep van nog eens 40 vluchtelingen onderdak heeft gekregen in het gebouw. Voor de langere termijn wil Waddinxveen ook Oekrainers onderbrengen in het voormalige hotel De Unie. Dat is recent aangekocht. Er is plek voor zo'n 60 personen.

Ook Bodegraven-Reeuwijk vangt vluchtelingen op, de eerste 20 zijn inmiddels gearriveerd in opvang Reeuwijkse Poort. Daar kunnen uiteindelijk zo'n 100 personen terecht. Burgemeester Erik van Heijningen: "Het is hartverwarmend om te zien hoe inwoners van onze gemeente meeleven met de vluchtelingen. Dat merk ik aan alle reacties die ik krijg, maar ook de fijne avond die we met omwonenden gehad hebben over de opvanglocatie en vluchtelingen."

In Alphen kwamen donderdagavond twee bussen aan met Oekrainers. Tenniscentrum Nieuwe Sloot geldt als eerste opvang voor maximaal 72 uur, vervolgens gaan vluchtelingen naar andere plekken. Sinds ongeveer een week zitten ook vluchtelingen in een omgebouwd kantoor aan de Genielaan in Alphen.