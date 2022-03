De Alphense gemeenteraad telt voorlopig dertien andere namen ten opzichte van de vorige vier jaren. Daarmee is precies een derde van de raad nieuw.

GroenLinks is koploper 'nieuwelingen leveren'. Bij de partij, die zes zetels heeft gepakt, doen Pauline Thoomes, Dalal Taouil, Erik van Zuylen en Gé Kapteijn hun intrede. Dat werd maandag duidelijk nu de officiële uitslag van de verkiezingen is vastgesteld. Van Zuylen was eerder raadslid, maar werd later wethouder.

Het CDA heeft drie nieuwkomers: Winfried Ponsioen, Floris Out en Cheryl Oosterman. Bij Nieuw Elan is Clemens Boere nieuw. Die partij zwaait Robin van Heusden, Niels Uittenbogaart, Peter Versteeg en Frans Langerak uit.

De kans is groot dat die laatste twee wel terugkeren in de 39 volksvertegenwoordigers tellende raad. Nieuw Elan lijkt als grootste partij verzekerd van een plek in de coalitie en het ligt voor de hand dat die partij twee wethouders aan het college levert.

Andere nieuwelingen in de raad zijn Jeroen Matthijssen (VVD), Kirsti van Dam (D66), Rebecca Sterk (PvdA), Nico de Jong (RGL) en Filine Verloop (FVD).

Waar nieuwelingen neerstrijken, vertrekken natuurlijk ook namen. Onder hen ook de nodige geroutineerde krachten, zoals PvdA-mastodont Henk Goes, voormalig CDA-fractievoorzitter Marjon Verkleij, VVD'er Monique de Vos, GroenLinks-raadslid Marijke Kottenhagen en 'partijhopper' Peter Bontekoe. Bij SP, Beter Alphen, ChristenUnie en SGP verandert niets.

Eén dezer dagen moet bekend worden wie de verkenner (informateur) wordt voor een nieuwe coalitie. De kans is groot dat dat oud-minister van Volksgezondheid Bruno Bruins (VVD) wordt. Nieuw Elan is als grootste partij aan zet. Het raakte twee zetels kwijt en heeft drie andere partijen nodig voor een meerderheid, ervan uitgaande dat de partij niet opnieuw met GroenLinks in een coalitie zal stappen.