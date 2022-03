Een overkapping van een achtertuin van een woning aan de Ruisdaelstraat in Alphen is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen.

De boosdoener was vermoedelijk een lampje met bewegingssensor. De brandweer had het vuur snel bedwongen. Daardoor bleef de schade beperkt en sloegen de vlammen niet over.