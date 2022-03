Alphen aan den Rijn gaat op korte termijn ongeveer 300 Oekraïense vluchtelingen opvangen. Over locaties is nog niets bekend.

Dat meldt de gemeente. In de veiligheidsregio Holland Midden komen in totaal 2000 opvangplekken. Op dit moment worden 'met spoed' opvangmogelijkheden bekeken, aldus Alphen. Het gaat om reguliere opvanglocaties. Maar de gemeente maakt ook graag gebruik van de gastvrijheid van Alphenaren. "Afhankelijk van het aanbod kan een aantal vluchtelingen gebruikmaken van het particuliere woningaanbod van inwoners."

De eerste vluchtelingen in ons land worden opgevangen in Amsterdam, Ede, Den Haag, Zaanstad en Haarlem. Vluchtelingen die daarna komen krijgen elders - waaronder dus in Alphen - onderdak. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het oorlogsgebied kan de veiligheidsregio besluiten op te schalen waardoor Alphen later mogelijk meer Oekraïners zal opvangen.

Eerder stelde de voltallige gemeenteraad voor om naar Hoorn-West, een braakliggend bedrijventerrein, te kijken als locatie waar Oekraïners tijdelijk kunnen verblijven. Hier zouden tijdelijke woningen kunnen worden gebouwd. Het is echter zeer de vraag of Alphen deze locatie geschikt vindt.

De gemeente kijkt ook naar leegstaande panden, zei ze onlangs. "Het gaat om leegstaande panden die particulieren ons aandragen of om locaties die in de toekomst worden getransformeerd, waar in de tussentijd opvang mogelijk is. Door heel Alphen heen", zei een woordvoerder vorige week.

Vanavond (woensdag) praat burgemeester Spies de fractievoorzitters bij over de ontwikkelingen.