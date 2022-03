Wie niet gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Alphen, verliest min of meer zijn of haar recht van spreken. Ga naar de stembus, roept burgemeester Liesbeth Spies op.

"Dit is dé kans om je stem te laten horen", zei Spies maandagavond aan het einde van het lijsttrekkersdebat in Theater Castellum. "Zeker als je kijkt naar wat er nu gebeurt in landen zonder democratie. En het gáát ergens over in Alphen", doelde ze op de thema's die de revue passeerden bij het debat.

De twaalf partijen debatteerden over belangrijke zaken zoals woningbouw (welk percentage sociale woningbouw, wel of niet bouwen in de Gnephoek), afval (betalen per zak?), windmolens en jeugdzorg.

Vier jaar geleden was de opkomst in Alphen zo'n 60 procent. Helemaal niet zo hoog, vindt Spies. Ze hoopt nu op meer stemmers. "Als je niet van dit democratische recht gebruikt maakt, verlies je je recht van spreken wel een beetje. Deze twaalf partijen doen hun stinkende best om het vertrouwen van inwoners te winnen. Dan is het toch niet zo veel gevraagd om naar de stembus te gaan?"

Bij het debat ontbrak lijsttrekker Ank de Groot van RijnGouweLokaal. Haar man is ernstig ziek. Zoon Jan staat op plek twee, maar hij ontbrak logischerwijs ook. Nummer drie Ronald van de Stouwe nam de honneurs waar. Wil Verschuur (81, Beter Alphen) taaide voortijdig af.