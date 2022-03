Castellum hoeft zich geen zorgen te maken over het voortbestaan. Tenminste, als het aan de politiek ligt. Een meerderheid wil het theater behouden. Maar dan moeten ze wél zelf de broek ophouden.

Dat blijkt uit een blik op de verkiezingsprogramma's in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, over een kleine twee weken.

Het theater wordt al jaren geplaagd door malaise en tegenslag. Raadsleden waren het meermaals beu dat er 'steeds geld bij moet'. Ze gingen eerder al tandenknarsend akkoord met de verbouwing van het theater, waaraan uiteindelijk een prijskaartje van dik 6 miljoen euro hing. Momenteel wordt gezocht naar een nieuwe exploitant voor het theater aan het Rijnplein, dat begin dit jaar weer open ging na de verbouwing. Onder meer Alphenaar Winfried Ponsioen is met een groep anderen in de race. Duidelijkheid is er nog niet, de aanbestedingsprocedure loopt.

Hoe die ook verloopt, de theaterfunctie moet behouden blijven, vinden partijen. "Castellum is belangrijk voor ons stadshart, voor de horecaondernemers die mensen ontvangen die een avondje uit zijn en voor onze inwoners die in aanraking komen met cultuur en theater", schrijft VVD. Ook de PvdA wil dat.

D66 zegt dat 'de hoge kosten begrijpelijkerwijs tot veel vragen en twijfel aan nut en noodzaak hebben geleid'. Maar die partij heeft liever een theater met bioscoopfunctie dan andersom, en vindt een theater essentieel voor de levendigheid in het centrum. Van GroenLinks is bekend dat ze pro-Castellum zijn, Nieuw Elan wil vooral woningen bouwen om voorzieningen als het theater in stand te kunnen houden.

Kritische noten zijn er ook. Castellum moet straks écht het huishoudboekje op orde hebben. "We willen af van de alsmaar oplopende gemeentelijke financiële bijdrage", aldus CDA. Die partij wil een éénmalige subsidie verstrekken, voor de rest moet de exploitant het zelf rooien. "Het theater moet zijn uiterste best doen minder afhankelijk van de gemeente te zijn", vindt RijnGouweLokaal.