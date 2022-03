Gevangenen in en medewerkers van de Alphense bajes hebben dinsdag met een spinningmarathon 5.000 euro opgehaald voor de stichting van de terminale gevangenismedewerker Evert Muis. In Alphen en wellicht ook de rest van Nederland is hij beter bekend als de 'tutu-man'.

De uit de kluiten gewassen Muis, die vorig jaar de diagnose kanker kreeg, ontroerde velen toen hij in roze toneelrokje (tutu) op de foto ging met zijn dochtertje. Meer dan drie miljoen mensen bekeken dat bijzondere beeld. Met de stichting wil de Alphenaar anderen helpen 'dierbare herinneringen te maken'. De kans is groot dat Muis, die de cheque van 5000 euro dinsdag zelf in ontvangst nam, zijn 40ste verjaardag niet gaat halen. Hij zei daarover medio januari in deze krant: "Geef mij gewoon nog even. Ik zou niets liever willen dan mijn kinderen naar hun eerste schooldag brengen."