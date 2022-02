Opnieuw laat de gemeente Alphen onderzoek doen naar de constructie van de Koningin Julianabrug. Dit gebeurt op 2 en 3 maart.

Vorig jaar is de constructie ook al onderzocht door bureau Royal Haskoning. Daar kwamen geen grote gebreken uit. De onderdoorgang bij de Hooftstraat is al geruime tijd gestut. Bij een reparatie aan het fietspad op de brug bleek de wapening van het beton zo slecht dat de gemeente besloot de onderdoorgang vrijwel meteen af te sluiten. Later werd er gestut en konden weggebruikers weer onder de brug door.

Raadsleden stelden vragen over mogelijk instortingsgevaar. Dat was er volgens de gemeente niet. Of ja, alleen als een zware vrachtwagen van de rijbaan zou schieten en net over het stuk zou rijden waar de wapening van het beton minder is. Dit deel van de brugconstructie wordt nog aangepakt. De reparatie gaat zo'n anderhalf miljoen euro kosten, meldde Alphen eind vorig jaar na het onderzoek door Royal Haskoning.

Fietsers worden komende week via de rijbaan om de plek van de werkzaamheden geleid. Tijdens de werkzaamheden wordt eenrichtingverkeer ingesteld voor auto's. Rijden van de Hoge (Prins Bernhardlaan) naar de Lage Zijde kan wel, andersom niet.