De fiets mee in de R-Net trein tussen Gouda en Alphen? Vanaf volgende maand moet je daarvoor eerst een reservering maken in de NS app. "Zo willen we het aantal fietsen reduceren, want het is soms te vol in de trein bij de deuren", zegt Arno Leblanc van de Nederlandse Spoorwegen.

Het gaat om een proef die op maandag 7 maart begint en eindigt op 7 juni. Per treinrit kunnen maximaal zes fietsen mee. In de app is te zien of er nog plekken zijn. Als geen plekken beschikbaar zijn, moet voor een andere rit worden gereserveerd. Zeker in de spits is het meenemen van een fiets soms te populair. "Dan kan het zo druk zijn dat andere reizigers hinder ondervinden bij het in- en uitstappen", aldus Leblanc. In de NS App moet de gewenste vertrektijd worden aangeklikt en vervolgens 'Treinreis aanmelden'. Dan kan het aantal fietsplekken gekozen worden als die nog beschikbaar zijn. Wie is ingelogd op Mijn NS krijgt automatisch een bevestigingsmail. In andere gevallen moet een emailadres worden opgegeven. De fiets moet in de trein op de aangegeven plek worden neergezet. Voor ingeklapte vouwfietsen is geen reservering nodig. Leblanc zegt dat tijdens de proefperiode servicemedewerkers extra controleren op het bezit van de reservering.