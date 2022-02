De brand die zondagavond uitbrak in een appartementencomplex aan de Beatrixlaan in het Zuid-Hollandse Kaag is onder controle, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio even voor 2.00 uur in de nacht van zondag op maandag weten. Een van de bewoners van het complex, dat twintig appartementen en een restaurant telt, wordt nog altijd vermist. "We vrezen dat hij is omgekomen", aldus de woordvoerder.

Hoewel het sein brand meester is gegeven, woedt de brand nog steeds. "De wind maakt het blussen extreem moeilijk. We richten ons nu op het voorkomen dat het vuur overslaat naar panden aan de overkant van de straat en laten de brand gecontroleerd uitbranden", aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. Kort na het uitbreken van de brand zijn dertig mensen uit hun appartement gehaald. Ze werden in eerste instantie opgevangen in een gebouw van een zeilschool op het eiland, meldde de veiligheidsregio. Het Rode Kruis heeft hulpverleners ter plaatse in de opvang, laat een woordvoerder van de hulporganisatie weten. "We helpen met de registratie van de getroffenen, brengen hun noden in kaart en geven informatie en psychosociale hulp." De getroffen bewoners worden volgens de veiligheidsregio overgebracht naar een hotel waar ze de nacht kunnen doorbrengen. "Terugkeer naar hun appartementen vannacht is uitgesloten. Eerlijk gezegd verwacht ik dat dat waarschijnlijk helemaal niet meer mogelijk zal zijn, gezien de schade aan het complex", aldus de woordvoerder. De weersomstandigheden bemoeilijken de inzet van de brandweer. Het dorp is gelegen op het Kagereiland, waardoor de ondersteuning van de brandweer via een veerpont moest komen.