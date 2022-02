Op Rietveld is in de nacht vrijdag op zaterdag iemand om het leven gekomen toen zijn bestelbusje over de kop sloeg en te water raakte.

Duikers hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Hij of zij bleek al te zijn overleden. Een zoektocht door duikers van de brandweer leerde dat zich geen andere personen in de auto bevonden.

Het ongeluk gebeurde zaterdagochtend rond 4.30 uur. De toedracht is nog onduidelijk. Het zou gaan om een werkbusje met Pools kenteken. Het voertuig raakte van de weg, sloeg over de kop en belandde in de sloot. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken.

De politie stelt een onderzoek in. Rietveld is daarom in beide richtingen nog afgesloten. Alleen (brom)fietsers kunnen de plek van het ongeluk via het fietspad passeren.

Rietveld (de N458 tussen Woerden en Nieuwerbrug) is vaker het decor geweest van ongelukken waar doden te betreuren waren. De laatste was in december vorig jaar. En in maart 2020 kwam een motorrijder om het leven.