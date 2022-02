Vanwege storm Eunice die vrijdag over ons land raast, sluit GGD Hollands Midden 's middags alle test- en vaccinatielocaties.

De locaties in Alphen, Gouda, Bergambacht, Nieuwveen, Nieuwerkerk, Leiden en Lisse gaan vrijdag om 13.00 uur dicht.

De GGD neemt met iedereen die na 13.00 uur een afspraak heeft staan contact op. Men kan ook zelf de afspraak verzetten op telefoonnummer 085 - 0782878.

De GGD gaat vrijdag de hele dag niet op pad voor de pop-up locaties.

In sporthal De Dreef Waddinxveen en op de vaccinatielocatie in Leiden (ECC) zou ook de HPV vaccinatie voor jongeren worden gegeven. Deze HPV vaccinatie kan op een andere dag, locatie en tijd ingehaald worden.

Een nieuwe afspraak maken is niet nodig. Voor Waddinxveen zijn er verschillende locaties in de buurt. De eerstvolgende mogelijkheid in Leiden is maandag 21 februari tussen 16:30 - 19.00 uur en woensdag 16:30 - 19.00 uur. Alle mogelijke data, locaties en tijden staan op ggdhm.nl/hpv