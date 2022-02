Storm Dudley raast over de regio. Op meerdere plekken is de brandweer uitgerukt voor stormschade. Op de N212 belandde een auto mogelijk door een harde windvlaag in het water en er zijn meerdere bomen geveld.

In Gouda viel woensdagavond een boom om. De boom viel deels op het fietspad op de Plaswijckweg. De brandweer heeft de weg weer vrijgemaakt. In Waddinxveen rukte de brandweer uit voor een losgewaaid reclamezeil op de Henegouwerweg. De brandweerlieden hebben het zeil uit de buizenconstructie gehaald, zodat het geen wind meer ving, en overgedragen aan de eigenaar. Bij een woning aan het Wintererf in Alphen aan den Rijn waaide een dakrand los. Brandweermannen proberen de dakrand vanuit de ladderwagen te repareren. Op de N212 richting Wilnis belandde een auto in het water. Harde windstoten waren vermoedelijk de oorzaak van het ongeluk. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel en vervolgens thuisgebracht. Op de Eikenlaan in Woerden viel een boompje om door de stormachtige wind. De gemeente gaat de boom opruimen. Ook in Mijdrecht op de Pieter is een boom geveld door de harde wind. Bij de val nam de boom ook een lantaarnpaal mee. De boom en lantaarnpaal vielen in een leeg parkeervak, maar vervolgens ook deels op een geparkeerde auto. Wie gebruikmaakt van de veerpont in Schoonhoven, heeft pech. Door de storm is de veerpont lekgeslagen. De pont vaart zeker tot vanmiddag niet. Zie ook: Storm Dudley trekt over Nederland: problemen op het spoor en de weg