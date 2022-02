Een 21-jarige vermoedelijke inbreker is in de nacht van maandag op dinsdag op heterdaad betrapt in Nieuwe Wetering.

Een bewoonster van de Achterweg hoorde een hoop herrie op het dak. Toen zij poolshoogte ging nemen, zag zij dat iemand probeerde het dakraam open te breken. Na een harde schreeuw zette de verdachte het op een lopen. De politie kon in de directe omgeving een 21-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats aanhouden. De politie onderzoekt of de verdachte ook betrokken was bij een andere poging tot inbraak in dezelfde nacht. Dat was op de Baan in Oude Wetering. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden.