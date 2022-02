Een automobilist crashte in de nacht van zaterdag op zondag tegen een lantaarnpaal. De auto raakte daarbij flink beschadigd.

Het ongeluk gebeurde rond half elf ter hoogte van Zwammerdam op de Steekterweg. De automobilist reed in volle vaart tegen een lantaarnpaal aan. Na het ongeluk is de de bestuurder onderzocht in een ambulance, maar bleek niet gewond. Wel werd duidelijk dat de bestuurder te diep in het glaasje had gekeken toen hij een blaastest moest doen. De bestuurder is daarom aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.