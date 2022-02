Verhoog nog enkele bruggen in het Alphense stadshart, versmal de Oranje Nassausingel en stel maximaal vijf miljoen euro beschikbaar.

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, heeft Alphen binnen vier jaar de zo gewenste vaarroute tussen Zegerplas en centrum, via de Aar. Dit plan komt uit de koker van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw (CAS) Alphen.

In 2015 kwam Alphen met een watervisie waarin stond dat deze vaarroute (voor sloepen) er zou moeten komen. "Het is nog steeds onze wens, maar dit plan vraagt grote investeringen", reageerde wethouder Gerard van As vorige maand op het verkiezingsprogramma (in maart zijn de verkiezingen) van zijn eigen partij Nieuw Elan, die het op het wensenlijstje plaatste voor de komende jaren.

In 2026 kan de klus geklaard zijn, zeggen ze nu bij CAS Alphen. Drie bruggen moeten naar 1,5 meter doorvaarthoogte: bij de Sportlaan, Wielewaalstraat en Bloemhofstraat. CAS stelt meteen voor in deze straten niet langer doorgaand autoverkeer toe te staan.

Geen ringweg

De Oranje Nassausingel heeft nu twee rijbanen in beide richtingen en op sommige plekken mag je 70 kilometer per uur rijden. Daarmee is de weg een forse barrière, stelt CAS. Oplossing: maak er geen 'ringweg' meer van, dus snelheid omlaag naar maximaal 50 kilometer per uur en maak één rijbaan in beide richtingen. Met een nieuwe brug, die dan ook minder breed hoeft en goedkoper wordt, is ook het laatste knelpunt voor een bevaarbare Aar dan opgelost, meent CAS.

Deze architectenclub, die ook periodiek lezingen houdt over de historie van Alphen, ziet nóg een pluspunt als de gemeente Alphen het plan zou omarmen. Bij die nieuwe brug in de Oranje Nassausingel kan dan meteen een tunneltje voor voetgangers komen, zodat zij makkelijker tussen Zegerplas en stadshart kunnen wandelen.