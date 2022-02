De autobranden in de Boskoopse Snijdelwijk zijn vermoedelijk gerichte acties van personen die het op elkaar hebben gemunt en dus niet uit de hand gelopen baldadigheid of de acties van een pyromaan.

Dit geven burgemeester en wethouders van Alphen aan in reactie op vragen van raadslid Ernst-Jan Straver. Zij baseren zich op onderzoek door de politie.

De laatste tijd wordt vaker gesurveilleerd in de Snijdelwijk, toch zijn er soms nog autobranden. Daarvoor zijn inmiddels ook verdachten opgepakt, aldus het Alphense college. Dat is geen voorstander (Straver wel ) van meer cameratoezicht in de Snijdelwijk.