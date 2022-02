Zo'n honderd bezoekers van een illegaal feest in een loods op bedrijventerrein De Olm in Nieuwkoop zijn zaterdagavond weggestuurd. Daarbij zijn geen klappen gevallen, melden de gemeente en de politie.

Minstens driemaal is de organisator van het feest volgens de gemeente Nieuwkoop gewaarschuwd dat het feest moest stoppen. Hoe laat dat dan precies is gebeurd, kan een woordvoerder van de gemeente desgevraagd niet zeggen. De politie bevestigt ook aanwezig te zijn geweest, maar verwijst voor nadere informatie naar de gemeente Nieuwkoop.

Er is zaterdag niemand aangehouden, aldus de gemeente. Die gaat niet in op de vraag hoe zij op de hoogte was van het feest (bijvoorbeeld na klachten van omwonenden). Volgens de woordvoerder komen bij de gemeente Nieuwkoop ‘regelmatig’ tips binnen over illegale feesten. Die komen ‘via diverse kanalen’. Meer meldt de gemeente er niet over, dus ook niet waar die incidenten dan zijn geweest.

De eigenaar van het pand heeft bericht gehad van de gemeente: hij riskeert een ‘fikse boete’ van de gemeente wanneer hij zich nogmaals niet aan de regels houdt. Welke sanctie dan precies wordt opgelegd, kon de woordvoerder na vragen van deze krant niet zeggen.