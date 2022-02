Een derde supermarkt in winkelcentrum De Baronie? Eigenaar Green Real Estate denkt er hardop over na, maar Alphen ziet het niet zitten.

In De Baronie zit nu een Lidl en een Hoogvliet. Green ziet dat er, met al de toekomstige woningbouw om de oude chocoladefabriek heen, in de toekomst mogelijk behoefte aan een derde super zal zijn.

"Wij vinden het belangrijk om in de volle breedte na te denken over de toekomst van De Baronie. Het zal de komende jaren nog meer de rol krijgen van verbinder tussen het centrum en omliggende woongebieden. Daar moeten wij op inspelen met een goede mix van ondernemers, functies en faciliteiten. Het centrum moet immers antwoord blijven geven op de behoeften van de mensen die er wonen, werken, winkelen en ontmoeten", zegt Richard Dallinga, baas van Green. "Wij vinden het daarom belangrijk dat in deze fase van onze afwegingen alle opties openstaan. Óók als dat gaat over een eventuele toevoeging van een derde supermarkt."

Maar wethouder Gerard van As staat niet te juichen. "We moeten dat niet willen. Dit zou het stadshart ondergraven", zei hij onlangs bij een debat over de Rijnhaven, waar tweeduizend woningen moeten komen.

Voorlopig hoeft Van As zich nog geen zorgen te maken, verzekert Green. Een concreet plan ligt er niet. "Dit is nog niet aan de orde. Laat staan dat wij al partijen of een plek in het centrum op het oog zouden hebben."