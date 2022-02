Een 49-jarige man en een 53-jarige vrouw zitten achter de tralies omdat ze vrijwel zeker veel winkeldiefstallen pleegden, ook in de regio Alphen.

Het tweetal werd vrijdag aangehouden in Hendrik-Ido-Ambacht, nadat een alerte winkelmedewerker hen door had. Dit leidde tot een achtervolging, waarbij gestolen spullen uit een vluchtauto werden gegooid. De twee wisten niet te ontkomen. Eerder die vrijdag sloegen ze toe bij Kruidvat in Nieuwkoop, meldt de politie.