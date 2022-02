De kermis, afgelopen najaar voor het eerst gehouden op het parkeerterrein bij voetbalclub ARC, keert definitief niet terug in het Alphense stadshart.

Dit antwoorden burgemeester en wethouders na vragen van raadslid Evon Zevenbergen (Nieuw Elan). Hij opperde desnoods (delen van) straten, zoals de Prins Bernhardlaan, tijdelijk af te sluiten. Dat vindt het dagelijks stadsbestuur geen goed idee.

Het wijst erop dat doorgaande routes moeten worden vrijgehouden, zeker ook met het oog op de hulpdiensten. "De kermis kan in het stadshart ruimtelijk niet meer worden ingepast. We hebben alle mogelijkheden daarvoor onderzocht", laten burgemeester en wethouders weten.

Verbeteringen

Daarbij komt dat de ervaringen met de eerste najaarskermis bij ARC positief zijn, aldus de gemeente. Dit zou blijken uit een evaluatie met een flink aantal betrokkenen. De (door een deel van de bewoners verwachte) hinder voor de woonwijk Beerendrecht zou zijn meegevallen. Er zijn nog wel wat verbeteringen wenselijk, zoals het aangeven van routes naar alternatieve parkeerplaatsen voor autoverkeer.

Ook is geconstateerd dat veel fietsen lukraak aan de Olympiaweg zijn gezet en dat voetgangers de (soms) drukke Oranje Nassaulaan overstaken om af te snijden. Later is dat met plaatsen van dranghekken tegengegaan.

Ook zou het wenselijk zijn dat niet alle bezoekers in één keer weg moeten, geven handhavers aan. Kermisexploitant Tommy Boesveld heeft mede daarom al gevraagd of hij volgende keer mag doorgaan tot 23.00 uur (was nu 22.00 uur).

Europapark

Ook in het voorjaar is er altijd kermis in Alphen. Deze zal dit jaar voor het eerst in het Europapark worden gehouden (op het verharde stuk tussen De Oude Wereld en winkelcentrum Atlas). Het Thorbeckeplein en Aarplein, waar de kermis eerder was, zijn beide (deels) volgebouwd.