Nieuwkoop mag gehandicapten en mensen die enige begeleiding nodig hebben niet vergeten op de woningmarkt. Daarom komen er in de komende twee jaar pakweg vijf extra goedkope appartementen

Dat gebeurt niet per definitie in de nieuwbouw op de plek van het oude Ashram College, zoals pleitbezorgers D66, Natuurlijk Nieuwkoop (NN) en SGP/CU eerst voorstelden. Op aandringen van wethouder Gerben van Duin (vastgoed, NN) is het nu een algemeen doel geworden voor de komende twee jaar.

De Nieuwkoopse raad heeft groen licht gegeven voor de nieuwbouw van 65, deels sociale appartementen. Maar, stelt Annette Pietersen (D66), daarmee wordt een groep woningzoekenden vergeten. Dat zijn jonggehandicapten (met een Wajong-uitkering), mensen die werken bij sociaal werkbedrijf Rijnvicus en jongeren met een lichte verstandelijke beperking die nu nog thuis wonen.

Zolder

Pietersen: "Die halen de minimale inkomensgrens van 633 euro niet. Zij hebben daardoor op de huidige woningmarkt geen enkele kans.'' En dat is schrijnend, voegt Elias van Belzen (SGP/CU) toe. "Ze willen dolgraag een eigen plek, maar worden nu gedwongen op zolder bij hun ouders thuis te blijven wonen.''

Maar, zegt wethouder Van Duin, hij kan dit niet als eis bij de Woningstichting Nieuwkoop op het bordje leggen, zeker niet nu er al een plan voor het Ashram-terrein ligt. Samen Beter Nieuwkoop, CDA en VVD vinden zo'n opdracht aan de wethouder dan ook niet uitvoerbaar.

Harde opdracht

Paul Platen (VVD): "Het is goed om deze problematiek aan te kaarten, maar daarvoor moet je een andere weg volgen. Dan kun je beter met de woningstichting in gesprek gaan en de hele gemeente in ogenschouw nemen.''

De initiatiefnemers hebben de motie hierop aangepast en dat is voor Van Duin wèl werkbaar. "Het wordt dan een gesprek zonder harde opdracht. Maar ik voel 'em wel als zodanig en zal dan ook serieus erover gaan praten.''