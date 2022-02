Hoe bouw je tot 2050 nog tienduizenden woningen bij Alphen, zonder dat alles versteent? Door 'groene verstedelijking' in de stadsranden, was woensdagavond de teneur bij een woonconferentie.

Het groen aan de Alphense stadsranden - vooral grasland - is niet bijzonder en dus kun je er slim huizen bouwen, zeiden zowel stedenbouwkundige Emile Revier als Harry Boeschoten van Staatsbosbeheer.

"Juist een stadspark aan de rand van Alphen, waar dan ook huizen komen, kan een aanwinst zijn", aldus Revier. Boeschoten toonde een foto van Alphen-Noord, de stadsrand waar Alphen dolgraag wil bouwen. Alleen houdt de provincie Zuid-Holland dat tot nu toe steeds tegen. Onder het mom: bouw maar in de stad.

"Het probleem hier: er is groen, maar je kunt er niet in", zei Boeschoten over Alphen-Noord. Dus moet je stad en polder verbinden. In een brief aan Zuid-Holland schreef Alphen deze week kansen te zien om ook in polder Gnephoek zeker 8500 huizen te bouwen, rekening houdend met voldoende natuur en recreatie, waterberging én toekomstbestendige landbouw.

Ons land heeft nu al een tekort van 330.000 woningen en dat 'gigantische' probleem ziet ook de Alphense wethouder Van As al een poos in 'zijn' stad. "Het uur U is aangebroken", waarschuwde hij nog maar eens. "In 2026 staan we droog, want dan zijn we binnenstedelijk vrijwel uitgebouwd. We moeten wel naar de randen, want we willen in de stad geen woningen proppen, waarmee je het leefklimaat zou verzieken en het laatste groen opofferen."

Hoe zo'n nieuwe wijk eruit ziet? Geen zee aan schuttingen meer, zelfs geen tuinen, maar veranda's waar je meteen 'de natuur kunt zien'. Die begint dus bij je voordeur, zeiden experts van BPD (grootste ontwikkelaar in ons land). "Misschien komt de otter ook wel richting stad", zei Martijn Hemmer van BPD.